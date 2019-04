Catedral de Notre Dame em Paris está a arder. Tecto em “colapso total”

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta segunda-feira na catedral de Notre Dame, em Paris. Vídeos partilhados por vários utilizadores nas redes sociais mostram chamas a consumirem o topo do edifício. A torre da catedral sucumbiu totalmente às chamas. E, segundo a Reuters, o tecto da catedral de Notre-Dame de Paris “entrou em colapso total”.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15 de abril de 2019

O incêndio ainda não foi controlado pelos bombeiros, que foram chamados ao local às 18h50 locais, menos uma hora em Lisboa. O fogo está a consumir o topo da catedral, que é um dos monumento mais visitado da Europa. De acordo com o porta-voz da catedral, “toda a estrutura” do edifício “está debaixo de chamas”: “Tudo está a arder. A estrutura, que data do século XIX de um lado e do XIII do outro, não sobrará nada. Temos que ver se a abóbada, que protege a catedral, sairá intactada ou não”, disse o porta-voz.

Anne Hidalgo, a presidente da Câmara parisiense, já reagiu no Twitter. “Um incêndio terrível está em curso na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Os bombeiros estão a tentar controlar as chamas. Convido todos e cada um a respeitar o perímetro da segurança”. Ainda não se sabe qual foi a origem do incêndio, mas terá deflagrado numa área que estava a ser restaurada. Veja aqui os vídeos do incêndio partilhado por vários utilizadores nas redes sociais.

A Catedral de Notre-Dame de Paris é das mais antigas catedrais do estilo gótico em França e é, atualmente, um dos monumentos históricos mais visitados da Europa. Cerca de 13 milhões de turistas visitam o edifíco todos os anos. É o “quilómetro zero” porque à porta da catedral há uma inscrição no chão que corresponde ao “ponto zero de distância”. É a partir dali tecnicamente que se medem as distâncias para outras cidades da Europa.

Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq — Shiv Malik (@shivmalik) April 15, 2019

Este incêndio ocorre no primeiro dia das celebrações da Semana Santa que culminam com a Páscoa, o principal feriado cristão, que acontece já no próximo domingo. Desde o início de fevereiro até ao final de março, mais de 10 igrejas foram atacadas — ora vandalizadas, ora com pequenos incêndios. A Igreja de São Sulpício, a segunda maior igreja de Paris a seguir a Notre Dame, também foi alvo de um ataque depois de a porta principal em madeira ter sido incendiada a 17 de março. Não se sabe se os eventos estão relacionados.

Emmanuel Macron, presidente francês, adiou a comunicação ao país que estava agendada para esta tarde. O presidente devia falar à nação às oito da note, menos uma hora em Portugal Continental, sobre a crise dos coletes amarelos. Mas adiou a conferência por causa do incêndio na catedral de Notre-Dame. O Libération está a avançar que Macron e o primeiro-ministro, Edouard Philippe, estão a caminho do local.

Entretanto, o presidente Macron já reagiu ao ocorrido no Twitter: “Notre Dame de Paris em chamas. Emoção de uma nação inteira. No pensamento de todos os católicos e de todos os franceses. Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver esta parte de nós a arder”. Foi aberta um “gabinete de crise” no edifício da Câmara Municipal de Paris.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

Continuar a ler