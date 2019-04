Já pode ver o novo vídeo de Carminho para a canção “O Menino e a Cidade”

Chama-se “O Menino e a Cidade”, foi o primeiro single do mais recente álbum da cantora e fadista Carminho — intitulado Maria e editado no passado mês de novembro — e ganhou agora um teledisco. Realizado pelo ítalo-brasileiro Giovanni Bianco, que assumiu a direção artística e criativa de toda a imagem do último disco da portuguesa, o vídeo pode ser visto em primeira mão no Observador:

[O teledisco do tema “O Menino e a Cidade”, que pode ver em exclusivo no Observador:]

Na parceria com Giovanni Bianco, que deu origem a este novo vídeo, Carminho viajou “por lugares que escolhi e que me eram muitos importantes, que me viram crescer e que fazem parte desta história: Alfama, o porto da cidade [Lisboa] — pelo sentido mais poético do fado como lugar de partida, como lugar da pessoa que se lança ao mar — e todos aqueles universos do fado contemporâneo onde mulheres e homens de hoje continuam a sentir a tradição do fado como atual e como suas”, revela ao Observador.

A canção que acompanha o vídeo é um dos dois temas que Joana Espadinha compôs para Caminho interpretar neste seu quinto álbum de estúdio (quarto de originais). Em novembro do ano passado, Carminho contou ao Observador como a canção lhe chegou e ainda como “Menino e a Cidade” aproximou as duas compositoras e cantoras portuguesas: “A Joana Espadinha foi minha parceira neste disco. Enviou-me uma canção [“O Menino e a Cidade”] feita propositadamente para mim, quando não a conhecia. Foi um presente vindo não sabia bem de onde. Pedi-lhe só para esperar dois anos porque queria ficar com o tema. (…) Vi ali uma compositora que me ouviu, nunca ninguém compôs algo tão próximo daquilo que gosto e daquilo que sou como ela”.

O tema fala da descoberta da realidade, de uma perda de inocência, da pessoa que tem certas ilusões quando é criança mas cresce e transforma-se num Homem com tudo o que isso tem de doloroso. Mas também é a única maneira de alguém construir a sua vida e a sua felicidade. É um tema que fala da ambiguidade do crescer”, afirma agora Carminho, em antecipação à estreia do teledisco.

Com apenas 34 anos, Carminho já canta com regularidade em casas de fado há perto de duas décadas, tendo começado a editar álbuns em 2009. Fado foi o primeiro, seguindo-se os discos Alma (em 2012), Canto (em 2014), Carminho Canta Tom Jobim (em 2016) e o mais recente, Maria, em 2018. Este último disco, de que “O Menino e a Cidade” faz parte, inspirou-se numa tentativa de captar em estúdio (e com instrumentos por vezes menos convencionais, como guitarra elétrica e pedal steel) o ambiente íntimo das casas de fados, recorrendo a instrumentistas como os guitarristas Bernardo Couto, José Manuel Neto e Luís Guerreiro, o violinista Flávio César Cardoso, o baixista José Marino de Freitas

