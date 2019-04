João Sousa desce ao 51.º lugar do ranking mundial de ténis

O português João Sousa desceu esta segunda-feira oito posições na classificação do ténis mundial, ocupando a 51.ª posição, numa tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic e que não sofreu alterações no top 20.

João Sousa, que está a disputar o ATP 1.000 de Monte Carlo, tem como melhor classificação no ranking mundial o 28.º lugar, ao qual ascendeu em maio de 2016.

No topo da tabela, seguem, logo atrás de Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro colocados, respetivamente.

No setor feminino, também não houve alterações no topo da hierarquia, com a liderança a continuar a pertencer à japonesa Naomi Osaka, com a romena Simona Halep a seguir na segunda posição e a checa Petra Kivtova na terceira.

Inês Murta é a tenista portuguesa mais bem classificada, no 616.º posto.

