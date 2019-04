LACS Anjos já abriu e tem espaço para receber 750 criadores e criativos

Com a abertura de mais um espaço nos Anjos, em Lisboa, o cluster criativo LACS – Communitivity of Creators tornou-se na maior rede de newtworking das indústrias criativas. O novo espaço no remodelado Tribunal do Trabalho é resultado de um investimento de 1,2 milhões de euros e vai receber 750 novos membros.

Com a abertura do novo espaço em Anjos, podemos orgulhosamente afirmar que somos a maior rede de networking ligada às indústrias criativas, em Portugal, com um potencial total de 2.100 membros. Para além disso, somos a única marca que oferece um serviço de curadoria de excelência aos nossos membros, fazendo de nós o local ideal de promoção de inovação, criatividade e sinergias entre empresas”, explica em comunicado Madalena da Cunha, diretora-geral do LACS.

O novo espaço dos Anjos tem 7 mil metros quadrados, cinco pisos e estacionamento. À semelhança do que já acontece no primeiro espaço, o da rua Conde de Óbidos, e o de Cascais, o LACS Anjos inclui cerca de 45 estúdios privados com capacidade a partir de 4 pessoas, áreas de coworking, galeria de arte, um café lounge bar que ficou a cargo da cafetaria Fauna & Flora, um espaço de eventos, copas, sala multiusos, e um rooftop com vista sobre Lisboa.

“O objetivo agora é alcançar, até ao final do ano, 5 mil membros. O novo LACS Anjos é um símbolo de rejuvenescimento acreditamos imenso no enorme potencial que esta localização irá trazer para os nossos membros. Este tem sido um dos espaços mais procurados por grandes empresas nacionais e internacionais, nas áreas do design, novas tecnologias e indústrias criativas, pelo que acreditamos que os nossos estúdios serão o palco para mais empresas criarem uma ampla rede de parceiros e sinergias”, acrescenta a diretora-geral do LACS.

O LACS é uma comunidade de criadores que visa atrair empreendedores freelancers, pequenas empresas, mas também médias e grandes, nacionais ou internacionais e que estejam em busca de níveis de criatividade, inovação e competitividade mais elevados. Entre os membros da comunidade, encontra-se o Rock in Rio, a EDP Starter, a Cognizant, o mycujoo, a Freiheit, a Sair da Casa, e o programa de aceleração da Semapa Next com a americana Techstars, entre outros.

O LACS – Communitivity of Creators foi lançado em junho de 2018 e resulta da união de quatro sócios – Miguel Rodrigues, Filipe de Botton, João Raimundo e Gustavo Brito – e tem a visão de desenvolver um cluster criativo reconhecido internacionalmente.

