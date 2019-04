Lime reforça patrulha e começa a usar bicicletas para transportar trotinetes

Não é novidade que as empresas de trotinetes elétricas que circulam em Lisboa contam com uma equipa diária para recolha, carregamento e verificação da segurança dos utilizadores. Mas a partir desta segunda-feira, a Lime tem um “novo” transporte nas ruas: uma bicicleta com caixa para carregar várias trotinetes. É este o novo reforço da patrulha da Lime, a primeira empresa de micromobilidade a entrar em Portugal.

De forma a “recolher as trotinetes de forma mais eficiente e sustentável”, a empresa norte-americana vai ter duas bicicletas com carrinha atrás para transportar várias trotinetes em simultâneo e estacioná-las corretamente, evitando que estas fiquem abandonadas no meio do passeio ou provoquem qualquer problema de trânsito. Quem as conduz está devidamente identificado com um colete da Lime. Estes veículos vão circular durante 24 horas, essencialmente nas principais artérias da capital portuguesa e em zonas mais movimentadas e onde os passeios são mais estreitos, referiu a empresa em comunicado.

Este reforço permite à nossa equipa ser mais eficiente, pois recolhem mais trotinetes de uma só vez e disponibilizam-nas nos locais adequados de forma mais rápida e fácil, e também mais sustentável, pois evitam recorrer a outros veículos para este efeito”, sublinhou Luís Pinto, diretor de expansão da Lime em Portugal, citado em comunicado.

Em fevereiro, recorde-se, a Lime anunciou a criação de uma patrulha de 15 pessoas para assegurar a correta utilização e estacionamento das trotinetes em Lisboa. Estes 15 funcionários da empresa operam principalmente nas zonas do Marquês de Pombal, Saldanha, Avenidas Novas, Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Belém e Parque das Nações e nas ruas onde os passeios são mais estreitos. Paralelamente a esta equipa, a Lime conta também com os juicers, que são utilizadores que levam as trotinetes durante a noite para serem carregadas e depois colocadas nos respetivos locais logo pela manhã. No final, são pagos pelo serviço.

Em Portugal desde outubro do ano passado, a Lime tem atualmente trotinetes disponíveis em toda a cidade de Lisboa durante 24 horas por dia, estando também presente em Coimbra desde março deste ano. A empresa tem levado a cabo algumas ações de consciencialização dos seus utilizadores no que toca a um uso correto das trotinetes, tendo até lançado um compromisso de boas práticas. A empresa está ativa em mais de 100 mercados, incluindo Seatle, São Francisco, Berlim, Paris e Madrid.

