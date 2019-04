“Madame X”. Madonna revela novo álbum em vídeo onde aparece Dino D’Santiago

O palácio em Sintra, Dino D’Santiago, as Batukadeiras, o Tejo Bar: as tais “inspirações” lisboetas que Madonna anunciou estar ansiosa por partilhar já estão mais perto de virem à luz do dia, isto porque algumas delas já são visíveis no vídeo de apresentação de “Madame X”, o álbum da cantora norte-americana que tem passado os últimos meses a viver em Portugal.

Foi através da sua conta de Instagram que a artista divulgou, no passado domingo, uma curta combinação de imagens que mostram aquilo que de facto poderá estar na calha para o próximo trabalho de Madonna. “Madame X” será o nome do disco e é também uma espécie de alter-ego que Madonna apresenta desta forma:

“Madame X é uma agente secreta,

A viajar pelo mundo

A mudar de identidade

A lutar pela liberdade

A dar luz aos lugares negros

Ela é uma instrutora de cha cha cha

Uma professora

Uma chefe de Estado

Uma empregada doméstica

Uma cavaleira

Uma prisioneira

Uma estudante

Uma pedagoga

Uma freira

Uma cantora de cabaret

Uma santa

Uma prostituta”

No vídeo é possível ver a artista, por exemplo, a fazer graffitis no Panorâmico de Lisboa, sentada à mesa com o português Dino D’Santiago, e a escrever à máquina. Ainda não se sabem datas oficiais de lançamento ou outros pormenores. A artista já não divulga um novo trabalho desde 2015, quando lançou “Rebel Heart”.

