Menos crescimento económico, mas saldo positivo nas contas públicas a partir de 2020

O Programa de Estabilidade prevê um crescimento económico de 1,9% em 2019 e do mesmo valor em 2020. O documento entregue ao Parlamento por Mário Centeno só antecipa alguma aceleração ligeira da economia em 2021 para 2%, meta que se mantém para 2022 para chegar aos 2,1% em 2023. O ministro das Finanças está a apresentar o programa em conferência de imprensa.

Na evolução inferior à estimada no anterior programa pesam um menor contributo da procura interna, em particular do consumo das famílias. Já o investimento deverá crescer 5,3% este ano, empurrado pelo efeito dos investimentos públicos estruturantes. O défice público deverá baixar para 0,2% este ano, para atingir excedente de 0,3% no próximo ano, um saldo positivo que deverá ser reforçado no ano seguinte.

O programa prevê também uma redução da dívida pública mais acelerada do que até agora. Em 2023, o endividamento do Estado deverá ficar abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto.

Já em relação a medidas temporárias e extraordinárias do lado da despesa, destaque para os gastos com o Novo Banco que deverão pesar nas contas do Estado até 2021, atingindo mil milhões de euros adicionais face ao valor já assumido até este ano. Considerando as projeções apresentadas no Programa de Estabilidade, o Fundo de Resolução irá injetar 2,9 mil milhões de euros até 2021, o que representa dois terços dos recursos previstos no mecanismo de capital contingente acordado na venda da instituição em 2017.

Ainda do lado da despesa, as estimativas apresentadas antecipam um aumento de 2,4 mil milhões de euros dos gastos com a administração público, com as principais componentes a resultar das progressões nas carreiras.

