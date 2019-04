Os portugueses, as supermodelos e o campeonato do estilo: o Coachella já começou

Para muitos, é o maior festival do mundo, para outros a oportunidade de ver atuar os grandes ídolos da pop, ou então aquele desfile de tendências e vaidades, captado pelas objetivas de todo o mundo. Aliás, existe ainda uma outra dimensão em Coachella, a das mega celebridades, através das quais os seus milhões de seguidores acompanham a par e passo. Pois bem, esse alvoroço de moda, música e mediatismo começou no último fim de semana, na Califórnia. Na edição em que o festival assinala 20 anos, Childish Gambino, Diplo, Rosalía, J Balvin, Janelle Monáe, Ariana Grande e Pusha T, entre dezenas de outros nomes, compuseram o cartaz que se repete, quase na íntegra, já a partir da próxima sexta-feira.

Fora do palco, brilharam os festivaleiros. Muitos fizeram jus às tendências desta estação, como é o caso das cores néon, do animal print e dos cycling shorts. Outros, levaram a peito os elementos tipicamente associados aos festivais de verão. É o caso das franjas, do tie-dye, dos crochets e transparências. Como já é hábito, a excentricidade e a liberdade de expressão através da moda e do estilo esteve em alta. Não é só de visuais descapotáveis que se faz o street style do Coachella — também de cabelos tingidos por unicórnios, casacos de pelo e acessórios inusitados.

O ambiente é de tal forma singular (além de marcar o arranque oficial da temporada de festivais) que levou portugueses a voar até Indio, na Califórnia. Sara Sampaio passou o fim de semana a posar no Instagram — com o namorado, Oliver Ripley, e com as modelos da Victoria’s Secret Shanina Shaik e Jasmine Tookes. Mas a manequim internacional portuguesa não foi a única. As bloggers Helena Coelho e Carlota Sardinha também deram um ar da sua graça. O cantor Agir e a mulher, Catarina Gama, partilharam a passagem pelo Coachella Valley na mesma rede social.

Do lado das celebridades internacionais, não faltou assunto. Travis Scott e Kylie Jenner foram avistados. A irmã, Kendall Jenner, esteve em trabalho, já que deu a cara pela marca Revolve. O casal Orlando Bloom e Katy Perry, Vanessa Hudgens, as modelos Gigi Hadid, Kaia Gerber e Stella Maxwell e a atriz Kate Bosworth também foram vistos no primeiro fim de semana de Coachella. O festival regressa na próxima sexta-feira, para mais três dias de música e moda.

Continuar a ler