Presidente do Marítimo manifesta “intenção de roubar pontos ao Benfica”

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, disse esta segunda-feira que o clube madeirense tem “intenção de roubar pontos ao Benfica”, no jogo que vai encerrar a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O líder dos verde rubros reafirmou o objetivo de atingir a marca de 40 pontos e comentou a questão relacionada com a amostragem de cartões amarelos a Joel, Edgar Costa e Zainadine, que afastam os jogadores da partida no Estádio da Luz, marcada para 22 de abril.

“O Marítimo vai à Luz com a intenção de roubar pontos ao Benfica, rumo à meta traçada dos 40 pontos. Não vamos contar com o Zainadine, que viu o cartão amarelo na sequência de uma grande penalidade. Não me digam que o penálti também foi propositado? O Joel acabou por sair chateado porque, como estava o jogo, queria fazer mais golos”, afirmou, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube insular.

Mesmo com baixas importantes, existe esperança na equipa que irá defrontar os encarnados, líderes do campeonato, com os mesmos 72 pontos do FC Porto, campeão em título. “Temos toda a confiança nos jogadores que vão substituir os castigados e lesionados no jogo de segunda-feira. Esta é uma partida em que todos se querem mostrar porque sabem que estão muitos olhos a observar”, acrescentou Carlos Pereira, sobre a partida da próxima segunda-feira.

O triunfo caseiro, por 2-0, sobre o lanterna-vermelha Feirense, mereceu a atenção do presidente, pela lesão sofrida por Edgar Costa, após entrada de Kuca, com o Marítimo a informar que o extremo madeirense “iniciou o processo de recuperação” no departamento médico do clube, “acompanhado de canadianas auxiliares de locomoção”.

“É bom que se veja a substituição do Edgar Costa, a forma maltratada como ele saiu e a agressividade daquele lance. O que não pode acontecer é a forma como ficou o pé do Edgar Costa, como, no passado, aconteceu com o pé do Rúben [Ferreira]”, alertou.

Na publicação, o Marítimo colocou imagens de Edgar Costa e de Rúben Ferreira, que também saiu lesionado, mas na partida com o Vitória de Guimarães, que os insulares perderam por 1-0, em 04 de março, para a 24.ª jornada da I Liga.

Continuar a ler