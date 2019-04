Real Madrid empata com Leganés e atrasa-se na luta pelo segundo lugar em Espanha

O Real Madrid atrasou-se esta segunda-feira na luta pelo segundo lugar da liga espanhola de futebol, ao empatar em casa do Leganés (1-1), no jogo de encerramento da 32.ª jornada.

O conjunto dos arredores de Madrid adiantou-se no marcador aos 45 minutos, com um golo do argentino Jonathan Silva, emprestado pelo Sporting, e que marcou pela segunda jornada seguida.

O Real Madrid chegou ao empate aos 51 minutos, pelo francês Karim Benzema, que fez o quinto golo nos últimos quatro encontros.

Com este resultado, os merengues ficaram a quatro pontos do Atlético de Madrid, segundo posicionado, e a 13 do líder FC Barcelona, enquanto o Leganés segue num tranquilo 11.º lugar.

