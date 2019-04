Rússia confirma preparação de cimeira entre Putin e líder norte-coreano

O Kremlin confirmou esta segunda-feira que está a ser preparada uma cimeira entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano Kim Jong-un, mas não foi adiantada uma data para o primeiro encontro entre os dois governantes.

“Posso confirmar que está a ser preparada a reunião. Na realidade, há já algum tempo que o estamos a dizer”, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, citado pela agência de notícias Interfax.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, Kim poderia encontrar-se com Vladimir Putin na próxima semana, se o presidente russo viajar ao extremo oriente da Rússia, região próxima do território norte-coreano. Peskov disse que a imprensa será informada “assim que houver total clareza sobre a data e o local da reunião”.

Putin vai participar no fórum sobre a nova Rota da Seda da China, a ser realizada em Pequim, entre 26 e 27 de abril, por isso é possível que o líder russo venha a reunir-se com Kim na ida ou no regresso da sua viagem à China.

Nas últimas semanas, aumentaram os contactos entre Moscovo e Pyongyang, facto que vários meios de comunicação interpretaram como um sinal claro da proximidade da cimeira entre Putin e Kim.

O porto russo de Vladivostok, a cem quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte, é considerado o lugar mais provável para o encontro dos dois líderes.

