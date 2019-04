Tribunal decreta perda de mandato de presidente da Câmara da Maia

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAF) decretou esta segunda-feira a perda de mandato do presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, e do vereador Mário Sousa Neves, eleitos para o executivo pela coligação PSD/CDS. A notícia está a ser avançada pelo jornal Público.

O presidente da Câmara da Maia é acusado de seis crimes: violação de normas de execução orçamental; recebimento indevido de vantagem; corrupção passiva; participação económica em negócios; abuso de poderes e peculato.

Segundo avança o Público, a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto está relacionada com uma queixa-crime do Partido Juntos Pelo Povo (JPP), apresentada em finais de janeiro deste ano no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, que pedia a perda de mandato do atual presidente da Câmara da Maia e do seu antecessor, António Bragança Fernandes, atual presidente da Assembleia Municipal da Maia.

Na origem do processo-crime está a decisão do município de assumir como sua uma dívida ao fisco de 1,4 milhões de euros da extinta Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, após a dissolução da empresa municipal, que acumulou dívidas ao longo de três anos à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). O valor em dívida foi apurado por uma inspeção da AT.

A decisão judicial de perda de mandato não incluirá Bragança Fernandes, já que o social-democrata que presidiu à Câmara da Maia de 2002 a 2013, não se encontraria na sala quando foi votada a assunção da dívida da Tecmaia.

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) foi eleito em coligação com o PS para a Câmara da Maia, em 2017. O JPP tinha ainda como objetivo a dissolução do órgão executivo e deliberativo do município da Maia e a convocação de eleições intercalares. O envio da queixa ao TAF resultou no processo-crime, entretanto remetido ao DIAP.

O JPP considera que os três autarcas – António Silva Tiago, Mário Nuno Neves e António Bragança Fernandes – tiveram responsabilidades na administração da empresa municipal Tecmaia.

Ao Público, o advogado do JPP, Bruno dos Santos Pereira, tinha avançado em fevereiro último, que a situação “nos termos da lei prevê a tipificação dos crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos”.

Segundo o advogado, citado pelo jornal, o “procurador junto do no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, onde correm as ações administrativas, já havia entendido, a 25 de Janeiro de 2019, pela existência de matéria de facto que indiciava a prática de crimes já referidos, uma vez que pediu extração de certidão daqueles autos (administrativos) e a sua remessa para o mesmo DIAP”.

Com a extinção da empresa Tecmaia, o fisco já tinha responsabilizado pessoalmente os ex-administradores pela dívida relativa ao IVA dos anos de 2015 e 2016, bem como ao IRC de 2015. No caso do IRC o pagamento em falta às finanças era de 136 mil euros.

A câmara da Maia argumentou que a empresa municipal não tinha ativos financeiros e decidiu propor a reversão da dívida pessoal dos administradores, assumindo-a.

(em atualização)

Continuar a ler