“Tudo está a arder”. O fogo na Catedral de Notre Dame em fotografias

Duas horas depois de as chamas começarem a consumir a Catedral de Notre Dame, pouco se sabe sobre o que esteve na origem do incêndio. Uma das torres do edifício colapsou e o teto também sucumbiu. Sabe-se que uma parte das estátuas no interior da catedral foram poupadas por terem sido retiradas há quatro dias para serem restauradas. E, independentemente da dimensão do incêndio, a UNESCO já prometeu ajudar na reconstrução de um dos monumentos mais visitados da Europa.

O fogo continua a ameaçar a integridade do edifício, apesar dos esforços dos bombeiros. O porta-voz da Catedral já admitiu que “toda a estrutura” do edifício “está debaixo de chamas”: “Tudo está a arder. Não sobrará nada da estrutura, que data do século XIX de um lado e do XIII do outro. Temos que ver se a abóbada, que protege a catedral, sairá intacta ou não”, disse o porta-voz.

As imagens das colunas de fogo e fumo no centro de Paris estão a circular na Internet. Veja as mais impactantes na fotogaleria.

