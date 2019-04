Catedral de Notre Dame, a”Fénix”. As reações nas redes sociais

Quasimodo chora agarrado à Catedral de Notre Dame. O lendário corcunda do romance de Vitor Hugo é uma das personagens mais recorrentes nas inúmeras reações que povoaram as redes sociais ao incêndio que devastou o monumento com 856 anos de história.

São várias as ilustrações da figura a chorar pela perda do lugar onde se habituara a tocar os sinos, na história de “Notre-Dame de Paris”.

Nesta ilustração, o Corcunda de Notre Dame chora ao olhar para as chamas no edifício que tem uma placa em que o nome da catedral muda para ”Notre Drame de Paris” (nosso drama de Paris).

Outro utilizador partilhou no Twitter mais uma imagem do Quasimodo, de costas para a catedral em chamas.

Já este utilizador da mesma rede social mostra esperança na reconstrução da catedral: ”No rescaldo desta tragédia que devastou a joia patrimonial de Notre Dame, símbolo internacional da história da França, devemos reconstruí-la. Não, Notre Dame não está morta. Ela é como uma Fénix e renascerá de suas cinzas”.

Au lendemain de cette tragédie qui a ravagé @notredameparis joyau du patrimoine, international symbole de l'histoire de France, nous devons la reconstruire @fond_patrimoine.

Non, Notre dame n'est pas morte elle est comme un Phénix elle renaîtra de ses cendres #Notredame pic.twitter.com/n7ZCsAqMPR — sandro alcamo (@AlcamoSandro) April 16, 2019

Pelas redes sociais perpassa um sentimento de perda não só para França, mas para a humanidade. As reações vêm de todo o lado. Abhishek Sharma, indiano, diz que ”Notre Dame, não é apenas a alma de Paris, fala da história humana e representa como evoluímos na arte, na cultura e na religião lado a lado. Está nos nossos corações lamentar por um dano tão terrível mas está também nas nossas almas reconstruir e preservar esses legados”.

The Notre dame, not only being the soul of Paris, speaks of human history and represents how we evolved with art, culture and religion alongside. It is in our hearts to mourn for such a terrible damage but it is also in our souls to rebuild and preserve these legacies.#Notredame pic.twitter.com/ZGpNFrmjF3 — Abhishek Sharma (@ABHISHEK3809as) April 16, 2019

Uma mulher partilhou uma ilustração do pináculo a cair para dizer: ”Get Well” ou ”Fica bem, Notre dame”.

”Um dia muito triste. Chorei muito. Mas no fim de contas…a única coisa que quero dizer é: não vamos desistir, pessoal. O edifício principal sobreviveu, e eu tenho a certeza de que está a chegar o dia em que tudo vai ficar bem outra vez”, partilhou no Twitter.

A very sad day. I cried my eyes out. But after all that… the only thing I want to say is: let's not give up, guys. The main building had survived, and I'm sure there is a day coming when everything will be alright again. Get well, #NotreDame. pic.twitter.com/GwuzNGzI3C — valdavermilion (@valdavermilion) April 16, 2019

As pessoas mostram alguma esperança na reconstrução do monumento ao fazerem referência a momentos históricos pelos quais a catedral passou e conseguiu sobreviver.

”A catedral de Notre Dame foi construída em 1163 e levou dois séculos a ser acabada. Sobreviveu às revoluções francesas e duas guerras mundiais. Qualquer pessoa que aprecie história, criatividade e beleza devia estar de coração partido agora. Estou muito triste por ter perdido esta parte da nossa história partilhada”.

The Notre Dame was built in 1163 and took about two centuries to complete. It survived the french revolutions and two world wars.

Anyone who appreciates history, creativity, and beauty should be heartbroken right now. So sad to lose this part of our shared story.#NotreDame pic.twitter.com/uQfBgg12gQ — rawan (@enervatedsoul) April 16, 2019

A ação dos bombeiros não deixa de ser enaltecida, com algum alívio por terem conseguido salvar a estrutura do monumento. A propósito das declarações do comandamente dos Bombeiros de Paris, que garantiu que a estrutura foi ”preservada e salva na totalidade”, o inglês partilhou que ”o heroísmo dos bombeiros tem sido uma coisa maravilhosa.”

”The structure of Notre Dame is saved and preserved in its totality” – Jean-Claude Gallet, head of the Paris fire-service. The heroism of the fire-fighters seems to have been a wondrous thing. #NotreDame — Tom Holland (@holland_tom) April 16, 2019

No Instagram, as pessoas também usam ilustrações e imagens da história de ficção que marca a Catedral. ”Não há palavras para descrever o que eu sinto quando vemos os vídeos de Notre Dame a cair. Séculos da história do meu país desapareceram em horas”.

Um espanhol partilhou uma imagem do incêndio no início da tarde ao descrever a situação como ”angustiante e dramática”. ”As chamas levaram 850 anos de história: escultura, arquitetura, pintura…Uma pena, um desastre enorme. A minha solidariedade com o povo francês, mas também com os milhões de pessoas que sofrem esta perda. Vai voltar a renascer das cinzas, não duvidem. Quando se vivem maus momentos que a vida põe no teu caminho, sempre nos resta a força do coração para seguir em frente”.

Da Noruega, chega mais uma mensagem de pesar dirigida a Paris: ”Um dia muito triste. O mundo chora contigo, Notre Dame”, diz este utilizador do Twitter, que partilhou uma imagem da Catedral antes do desastre.

Continuar a ler