Cinco carros destruídos pelas chamas no centro do Porto

Um incêndio destruiu, na madrugada desta terça-feira, cinco carros na Praça da Alegria, na freguesia do Bonfim, no Porto.

O alerta foi dado às 2h57, segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro da Proteção Civil. De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, quatro das viaturas ficaram totalmente destruídas pelas chamas, e um dos carros ficou com danos parciais.

O fogo ainda provocou estragos num edifício. Segundo a PSP, os danos são visíveis nas janelas do prédio, com vidros estalados e persianas partidas.

A combater o incêndio estiveram os Sapadores Bombeiros do Porto com duas viaturas e seis elementos. A PSP esteve no local com um veículo e dois homens. O caso foi entregue à Polícia Judiciária. As causas do incêndio são ainda desconhecidas.

