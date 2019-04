É assim que a Renault faz um eléctrico barato

Tal como já aqui havíamos antecipado, a Renault aproveitou o Salão de Xangai, na China, para fazer a apresentação do seu primeiro eléctrico destinado ao segmento A, o City K-ZE, um modelo com dimensões próximas das de um Twingo, mas que adopta a tão apreciada estética mais aventureira, procurando conciliar a imagem de crossover com a vocação de citadino.

Embora a marca francesa faça desde já saber que se trata de um modelo “concebido na China para o mercado chinês”, tanto mais que será aí produzido, o certo é que a Renault faz também questão de definir o City K-ZE como um “automóvel mundial”. Entenda-se, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos alterações, também a Europa terá direito a um eléctrico acessível com o emblema do losango… Embora tenhamos dúvidas que, neste caso, o construtor gaulês se “atreva” a partir da base do Kwid, tal como acontece com este City K-ZE.

Para já, o construtor gaulês aponta baterias (literalmente) ao mercado asiático, propondo um “SUV urbano” com uma distância ao solo de 150 mm e que, embora tenha dimensões muito compactas, consegue oferecer uma bagageira com 300 litros de capacidade – valor que atira o eléctrico francês para o topo deste segmento. Para um termo de comparação, basta recordar que a volumetria máxima do Twingo, com as duas filas de bancos disponíveis, é de 219 litros.

A distância entre eixos do City K-ZE é de 2423 mm, ou seja, ligeiramente abaixo do Twingo que está à venda entre nós (2492 mm), mas as restantes medidas (comprimento, largura, altura) não foram reveladas. O mesmo acontece em relação à autonomia e ao pack de baterias, com a Renault a limitar-se a adiantar que os modos de carregamento para o pequeno eléctrico são compatíveis quer com uma tomada doméstica de 220V, quer com os postos de carga públicos. “Com carga rápida são necessários apenas 50 minutos para carregar de 0% a 80%. Num carregamento standard são precisas apenas 4 horas para obter uma carga de 100%”, avança o fabricante francês sem que, contudo, tenhamos dados para perceber se estes tempos são interessantes face ao alcance que proporcionam…

Em linha com as mais modernas propostas, o pequeno BEV da Renault oferece um interior onde tecnologia e conectividade são “convidadas” de honra, tendo como “porta de entrada” um ecrã táctil LCD multifunções de 8 polegadas a cores.

