Edifício com embaixadas em Madrid evacuado devido a ameaça de bomba

A polícia espanhola evacuou esta terça-feira o edifício Torre Spacio, uma das torres de Madrid, por questões de segurança, confirmaram as autoridades através do Twitter. Segundo o El País, trata-se de uma ameaça de bomba. Entre os escritórios desta torre estão algumas representações diplomáticas, como a do Reino Unido, Holanda e Austrália.

“Estabeleceu-se o protocolo de atuação nestes casos”, referiu fonte da Policía Nacional ao El País. “O aviso produziu-se na embaixada da Austrália [no 24.º andar] ainda que não se consiga determinar se se trata de um falso alarme”, acrescentou a mesma fonte.

Vários polícias e bombeiros já se encontram no local e o alerta foi dado por volta das 12 horas locais (11h em Portugal). No interior desta torre, trabalham normalmente cerca de 2.000 pessoas. No entanto, com as férias e a Semana Santa, apenas se encontravam entre 600 a 800 pessoas no edifício.

????ÚLTIMA HORA

La @policia trabaja en estos momentos en Madrid en el rascacielos Torrespacio, que está siendo desalojado por motivos de seguridad. Por favor, que cualquier persona en el interior del edificio o las inmediaciones siga las indicaciones del personal de seguridad pic.twitter.com/1MlDhkGKny — Policía Nacional (@policia) April 16, 2019

(Em atualização)

Continuar a ler