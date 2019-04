Fotografias. Veja como ficou o interior da catedral de Notre Dame depois do incêndio

O teto colapsou e o icónico pináculo caiu. Grande parte da catedral de Notre Dame, em Paris, ficou destruída num enorme incêndio esta segunda-feira. E, se as imagens do exterior impressionam, as do interior não chocam menos. Sabe-se que o grande órgão litúrgico da catedral escapou às chamas, bem como várias relíquias religiosas e obras de arte, incluindo vitrais. Veja, na fotogaleria, as primeiras imagens tiradas no interior da catedral após o incêndio, por jornalistas que acompanharam o trabalho dos bombeiros.

