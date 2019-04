Francisco J. Marques suspenso 22 dias por comentários sobre lesões de jogadores

O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto foi suspenso durante 22 dias por causa de declarações feitas no Porto Canal. Além da suspensão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu ainda multar Francisco J. Marques em cerca de 11 mil euros.

O caso está relacionado com um comentário de J. Marques a propósito de lesões de jogadores do FCP em vários jogos da I Liga. No programa televisivo, o diretor de comunicação dos dragões questionou se, havendo quem pagasse para determinadas equipas perderem, não haveria também quem estivesse a pagar para lesionar jogadores do Futebol Clube do Porto.

As declarações acabaram por motivar uma queixa do Sport Lisboa e Benfica. Perante esta decisão do Conselho de Disciplina, que tem efeitos imediatos, Francisco J. Marques fica impedido de estar presente nas chamadas zonas técnicas, como o balneário ou o banco de suplentes, e não pode fazer qualquer comentário público relacionado com competições desportivas, até ao final da pena.

O castigo surge depois de, no ano passado, Francisco J. Marques ter sido suspenso por 60 dias, também pelo Conselho de Disciplina, por causa de uma publicação que fez no Twitter. No final de uma vitória do Benfica frente ao Vitória de Setúbal, o diretor de comunicação do FCP escreveu: “Prendam-nos. Enquanto não os prenderem isto vai continuar a ser a palhaçada de sempre”.

