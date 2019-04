NOS lanÃ§a primeiro eSIM em Portugal: dois nÃºmeros no mesmo telemÃ³vel

Com o fim dos cartões SIM convencionais cada vez mais perto, a NOS anunciou esta terça-feira o lançamento do eSIM para smartphones comercializados no país e que tenham esta tecnologia. O eSIM permite a inclusão de dois números para o mesmo telemóvel: um através de um cartão físico e outro através de um cartão virtual presente no hardware do próprio dispositivo.

De acordo com um comunicado da empresa, o eSIM vai estar à venda a partir desta quinta-feira nas lojas da NOS e tem como principal vantagem, “além da desmaterialização do cartão SIM”, o facto de permitir a utilização de diferentes números e até de diferentes operadoras num único telemóvel. “A utilização de dois números é a vantagem tida como mais relevante pelos clientes quando procuram esta solução do eSIM, porque lhes permite, por exemplo, ter um número pessoal e profissional num só telemóvel”, acrescenta a NOS.

Mas não é só a possibilidade de ter dois números diferentes que o eSIM permite. Há também outras vantagens, como a possibilidade de utilizar planos de dados adicionais, uma ativação cada vez mais digital, o desenvolvimento de equipamentos mais pequenos, a diminuição do número de avarias e a expansão da conectividade entre diferentes equipamentos.

A NOS alerta que em Portugal ainda são poucos os aparelhos com eSIM, mas que até agora nenhum operador português disponibilizava o serviço para os clientes que já possuem estes dispositivos.

O projeto teve como parceiro tecnológico a IDEMIA, uma multinacional francesa especializada em soluções de segurança e identificação e que “tem uma larga experiência no lançamento de eSIM com operadores de referência a nível mundial”. Nesta fase inicial do lançamento, o processo de adesão é feito em algumas das lojas NOS.

Continuar a ler