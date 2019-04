“Nossa Senhora de Paris”: o poema de Mário de Sá-Carneiro sobre Notre Dame

O mundo parou esta segunda-feira, quando parte da Catedral de Notre Dame, em Paris, ardeu. A estrutura do monumento salvou-se, as principais obras de arte também e a catedral será reconstruída, mas o sentimento de angústia com o que aconteceu ainda permanece. 106 anos antes, Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) escreveu sobre este monumento com 856 anos de história, que sobreviveu a duas guerras mundiais e à Revolução Francesa.

“Nossa Senhora de Paris” faz parte do livro de poesia Indícios de Oiro. Este reúne poemas escritos por Mário de Sá-Carneiro entre 1913 e 1914, mas só foi publicado depois da sua morte, em 1937, pela editora Presença. Sá-Carneiro morreu a 26 de abril de 1916, em Paris, a cidade que tanto amava e à qual dedicou muitas passagens da sua obra. No poema citado abaixo, o poeta fala nos “altares e velas”, nas “vitrais” da catedral, bem como das “manchas de cores a ogivarem-se” e das “grandes naves” do edifício.

Listas de som avançam para mim a fustigar-me

Em luz.

Todo a vibrar, quero fugir.. Onde acoitar-me?

Os braços duma cruz.

Anseiam-se-me, e eu fujo também ao luar… Um cheiro a maresia

Vem-me refrescar,

Longínqua melodia

Toda saudosa a Mar…

Mirtos e tamarindos

Odoram a lonjura;

Resvalam sonhos lindos…

Mas o Oiro não perdura

E a noite cresce agora a desabar catedrais…

Fico sepulto sob círios —

Escureço-me em delírios,

Mas ressurjo de Ideais… – Os meus sentidos a escoarem-se…

Altares e velas…

Orgulho… Estrelas…

Vitrais! Vitrais! Flores de liz… Manchas de côr a ogivarem-se…

As grandes naves a sangrarem-se…

– Nossa Senhora de Paris!…

O incêndio, que deflagrou por volta das 18h50 (17h50 em Lisboa), consumiu dois terços do topo da catedral de Notre Dame, ainda que o Presidente francês tenha dito que “o pior foi evitado”. A torre central e o teto sucumbiram totalmente às chamas, que chegaram a ameaçar a torre norte. Mas as duas torres do edifício foram poupadas e a estrutura, o altar, a cruz de Cristo e as relíquias não terão sido destruídos.

