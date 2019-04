Notre Dame. Valor de reconstrução é incalculável, mas já há 300 milhões de euros prometidos

Ainda é cedo para dizer quanto dinheiro será preciso para recuperar totalmente a catedral parisiense de Notre Dame, que ardeu parcialmente num incêndio de grandes dimensões nesta segunda-feira. Uma coisa é certa: não será pouco. A igreja, construída há 856 anos, tem um valor histórico incalculável e uma enorme quantidade de objetos litúrgicos e obras artísticas de grande valor. Para já, sabe-se que o órgão de tubos, um dos objetos mais valiosos da catedral, sobreviveu ao fogo que destruiu por completo o telhado e derrubou o pináculo da catedral.

Porém, em menos de 24 horas, já há pelo menos 300 milhões de euros angariados para os trabalhos de reconstrução da catedral, após dois dos homens mais ricos de França terem doado pequenas fortunas para auxiliar no processo. O primeiro a oferecer apoio foi François-Henri Pinault, que é o diretor executivo do grupo Kering — dono de marcas de moda de luxo como a Gucci ou a Yves Saint Laurent. O dinheiro virá do grupo Artemis, holding detida pela família Pinault e marido da atriz Salma Hayek.

“O meu pai [François Pinault] e eu decidimos desbloquear dos fundos da Artemis uma soma de 100 milhões de euros para participar no esforço que será necessário para a reconstrução completa”, lê-se num comunicado de François-Henri Pinault citado pelo jornal francês Le Figaro. “Esta tragédia atinge todos os franceses e todos os que estão ligados aos valores espirituais. Perante uma tragédia como esta, todos desejamos devolver a vida a esta joia da nossa herança.”

Àqueles 100 milhões juntaram-se, pouco depois, mais 200 milhões de euros, desta vez oriundos da família de Bernard Arnault. O milionário é dono do LVMH, um dos maiores grupos de marcas de luxo do mundo, que inclui marcas como a Louis Vuitton ou Moët & Chandon. Através das redes sociais, o grupo anunciou o seu compromisso em “ajudar a reconstrução desta catedral extraordinária, símbolo de França, a sua herança e a sua unidade”.

A família “vai doar uma soma total de 200 milhões de euros ao fundo dedicado à reconstrução deste trabalho arquitetónico, que é uma parte central da história francesa”, lê-se no comunicado. O grupo acrescentou que colocou “à disposição do Estado e das autoridades competentes todas as suas equipas — incluindo especialistas criativos, em arquitetura e financeiros — para ajudar no longo trabalho de reconstrução e angariação de fundos, que já está em curso”.

Os dois milionários juntam-se a uma iniciativa lançada ainda na noite de segunda-feira pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que, em frente à catedral em chamas, declarou: “A Notre Dame de Paris é a nossa história, a nossa literatura, o nosso imaginário, o lugar onde vencemos nos grande momentos, as nossas epidemias, as nossas guerras, as nossas libertações. É o epicentro da nossa vida. Digo-vos, muito solenemente, que vamos reerguer esta catedral todos juntos. É, sem dúvida, uma parte do destino francês, e um projeto que teremos nos próximos anos. Comprometo-me: a partir de amanhã vai ser lançada uma recolha nacional, bem além das nossas fronteiras, vamos apelar aos maiores talentos, e há muitos que virão para contribuir, e nós vamos reconstruir. Vamos reconstruir Notre Dame, porque é isso que os franceses esperam, porque é o que a nossa história merece”.

Antes, já a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, tinha manifestado disponibilidade para colaborar no processo. “Profunda emoção perante o incêndio dramático na catedral de Notre Dame, em Paris, inscrita no Património Mundial em 1991. A UNESCO está a monitorizar a situação de perto e está ao lado de França para salvaguardar e restaurar esta herança inestimável”, escreveu a responsável no Twitter.

Immense émotion devant le dramatique incendie à la cathédrale #NotreDamedeParis, inscrite au #Patrimoine mondial depuis 1991. L’#UNESCO suit de près la situation et se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. — Audrey Azoulay (@AAzoulay) April 15, 2019

Outro apoio, mais simbólico, chegou esta terça-feira de Estrasburgo, onde os eurodeputados estão reunidos em plenário em antecipação das eleições europeias do próximo mês. No início da reunião, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, pediu a todos os eurodeputados que doassem o seu salário desta terça-feira para ajudar a financiar os trabalhos de reconstrução da catedral, como explica a Associated Press. De acordo com uma estimativa feita pelo jornal espanhol La Vanguardia, se os 751 eurodeputados doassem os seus rendimentos de hoje, seria possível angariar cerca de 225.300 euros.

