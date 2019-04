Notre Dame. Vídeo da última celebração mostra catedral cheia meia-hora antes de incêndio

O incêndio que destruiu parcialmente a catedral de Notre Dame, em Paris, deflagrou às 18h50. Meia-hora antes, terminava no interior daquele templo parisiense a celebração das vésperas de segunda-feira da Semana Santa, uma celebração que contou com a participação de muitos fiéis e que foi transmitida em direto pela KTO, um canal de televisão católico francês que emitia habitualmente os mais importantes momentos litúrgicos na catedral de Notre Dame.

O vídeo, que continua disponível no canal da KTO no YouTube, permite perceber como estava o interior da catedral 30 minutos antes do incêndio que a viria a destruir. Pelas imagens, é possível perceber que a nave central da igreja se encontrava praticamente cheia para a celebração das vésperas — a oração da tarde dos católicos, que consiste na recitação de um conjunto de salmos e hinos próprios para cada dia do ano litúrgico. Estas orações, da chamada Liturgia das Horas, são celebradas habitualmente com maior solenidade nas comunidades durante a Semana Santa, precisamente a que começou no último domingo e que se estende até à Páscoa.

O incêndio acabaria por destruir grande parte da igreja, provocando o colapso do telhado e, inclusivamente, a queda do pináculo. O fogo só foi totalmente extinto na madrugada de terça-feira, após nove horas de combate às chamas. O presidente francês, Emmanuel Macron, já confirmou que a igreja será reconstruída.

