O antes e depois. Como o incêndio consumiu Notre Dame

Duas horas depois de as chamas começarem a consumir a catedral de Notre Dame, pouco se sabe sobre o que esteve na origem do incêndio, mas as primeiras investigações, bastante preliminares, indicam que tenha sido “acidental”. Uma das torres do edifício colapsou e o teto também sucumbiu. Sabe-se que uma parte das estátuas no exterior da catedral, a rodear o pináculo, foram poupadas por terem sido retiradas há quatro dias para serem restauradas. E, independentemente da dimensão do incêndio, a UNESCO já prometeu ajudar na reconstrução de um dos monumentos mais visitados da Europa.

O fogo continua a ameaçar a integridade do edifício, apesar dos esforços dos bombeiros. O porta-voz da catedral admitiu que “toda a estrutura” do edifício “está debaixo de chamas” e que “não sobrará nada da estrutura”, disse o porta-voz.

Depois desta previsão o secretário de Estado do ministro do Interior adiantou que “o fogo diminuiu em intensidade”: “Podemos pensar que a estrutura da Notre Dame está a salvo, especialmente o norte do campanário, e preservada dentro da sua globalidade”.

Veja as fotografias do antes e do depois do incêndio desta segunda-feira que consumiu dois terços da catedral.

