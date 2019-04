Operações especiais, requisição civil e alerta: 8 pontos sobre o dia de greve dos motoristas de matérias perigosas

Desde as 00h00 desta segunda-feira que o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) iniciou uma greve por tempo indeterminado, numa luta pelo reconhecimento da categoria profissional específica. O Governo decretou serviços mínimos e, no primeiro dia, poucos terão dado por isso. Ao início da manhã do segundo dia de paralisação, porém, o Aeroporto de Lisboa já estava sem combustível, uma vez que são estes motoristas os únicos autorizados a transportar combustíveis por terra. Pela tarde, a corrida às bombas de gasolina para encher o depósito levou ao encerramento de vários postos e a horas em filas de espera um pouco por todo o país.

Ao longo do dia, foram realizadas operações especiais para abastecimento, discutiu-se a requisição civil aprovada pelo Governo e as transportadoras rodoviárias admitiram que, nos próximos dias, podem chegar ao limite. Esta noite, Governo e Sindicato reúnem para tentar resolver a situação. Oito pontos sobre o segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas.

Ministro garante que requisição civil já está em vigor

Esta terça-feira, o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que reconhece a necessidade de requisição civil para esta greve, uma vez que é necessário “assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis na distribuição de combustíveis”. No entanto, e em declarações à agência Lusa, Francisco São Bento, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, referiu que esta requisição civil ainda não tem aplicação prática, pelo que a greve se mantém com uma adesão a 100%.

Mais tarde, Pedro Siza Vieira assegurou que “a requisição entrou em vigor hoje mesmo [terça-feira]” e garantiu “que os trabalhadores que estejam na escala são obrigados a cumprir os serviços” e que “não há nenhum tempo a partir do 3.º dia de requisição civil”.

Os incumprimentos por parte dos motoristas abrangidos pelo pré-aviso de greve destes serviços mínimos estavam a causar consequências que podiam vir a tornar-se difíceis. Foi nesse sentido que o Governo decidiu decretar a requisição civil dos trabalhadores abrangidos por aqueles serviços mínimos”, explicou Siza Vieira.

O ministro Adjunto e da Economia referiu ainda que foram atingidos “níveis críticos de reserva de combustível para abastecimento dos aviões”, mas que está confiante “no estrito cumprimento dos serviços mínimos”.

Operação especial em marcha para abastecer aeroporto de Lisboa e refinaria em Matosinhos

Uma vez que o Aeroporto de Lisboa ficou sem combustível, o Governo, as empresas petrolíferas e as forças de segurança prepararam uma operação especial de abastecimento a partir da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, concelho da Azambuja.

Ao final da tarde, pelo menos nove camiões-cisterna saíram de Aveiras em direção ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, escoltados pela GNR. Os veículos saíram por uma porta lateral da empresa às 19h30 e tinham visível uma placa com a inscrição “serviços mínimos”. Houve alguns momentos de tensão entre os militares e alguns manifestantes em greve que estavam lá concentrados, mas a saída decorreu sem problemas.

A GNR fez também o acompanhamento de três camiões-cisterna que transportaram combustíveis para o terminal da refinaria da CEPSA, em Matosinhos.

Transportadoras rodoviárias “no limite” por falta de combustível

As empresas de transportes rodoviários disseram que estão “já nos limites” devido à falta de combustível motivada pela greve dos motoristas de matérias perigosas, disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP).

Num ponto de situação, Luís Cabaço Martins concluiu que “é uma questão de se esgotarem as reservas”, uma vez que “já havia recusas de abastecimentos por parte das petrolíferas”. Cabaço Martins reforçou ainda que espera que a questão seja solucionada entre esta terça e quarta-feira, porque de outra forma as empresas vão começar “seguramente a ter problemas na circulação”.

O Grupo Barraqueiro, por exemplo, referiu que apenas tem combustível para “mais um ou dois dias no máximo” e que, se a greve se prolongar, admite “suprimir serviços públicos de transportes”, referiu a fonte da empresa à agência Lusa.

Marcelo garante que governo está a tentar “normalizar a situação” para estar resolvida a tempo da Páscoa

Marcelo Rebelo de Sousa também já reagiu à greve e assegurou que está a acompanhar a situação junto do Governo, que “tenta estabilizar e normalizar a situação, sobretudo pensando nas muitas famílias que têm uma tradição que é a de irem à terra, passar com os demais familiares esta semana, ou pelo menos o fim de semana da Páscoa”.

Segundo o Presidente da República, o governo tem feito um esforço para “normalizar a situação”, mas não esquece “o problema laboral, de exercício do direito constitucional à greve”. O chefe de Estado português lembrou ainda que a requisição civil está a ser feita também para que, por exemplo, os aeroportos, portos e também os bombeiros não tenham problemas de combustível.

INEM apela aos condutores que deem prioridade ao abastecimento das ambulâncias nas bombas de gasolina

Durante esta tarde, o Instituto de Emergência Médica (INEM) fez um apelo aos condutores: que deem prioridade ao abastecimento das ambulâncias nas bombas de gasolina que ainda têm combustível. Em resposta ao Observador, o INEM explica que “todas as viaturas, incluindo as do parque reserva do Instituto, foram atestadas durante a manhã de hoje [terça-feira]”, por precaução, e que, “paralelamente, o INEM conseguiu acordos com fornecedores para reserva de combustível a ser utilizada pelas viaturas do Instituto”, procurando evitar qualquer falha que ponha em causa o socorro médico urgente.

Ainda assim, o Instituto mantém-se “em contacto permanente com a ANEPC [Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil] para que esta situação não represente qualquer tipo de constrangimento” e apela “aos cidadãos para que possam dar prioridade aos veículos de emergência médica nos postos de abastecimento”.

Governo convoca sindicato para reunião às 21h

Para tentar desfazer o impasse, o Governo convocou o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas para uma reunião onde estará também presente a ANTRAM. O encontro vai acontecer esta noite, pelas 21h00, com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado, Jorge Delgado.

Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos

Entretanto, a meio da tarde, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que está disponível para cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo, após notificação pelas empresas sobre quantos trabalhadores são necessários para esse efeito.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente do sindicato, Pedro Pardal Henriques, disse que falou por telefone “já várias vezes” com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a greve que está a afetar o abastecimento de combustíveis no país.

“Nós dissemos ao senhor ministro aquilo que já tínhamos dito antes, que parte dos serviços mínimos estão a ser assegurados, ou seja, os serviços de saúde e da proteção civil estão a ser assegurados e dissemos que estávamos disponíveis para cumprir a lei no que respeita à requisição civil”, afirmou o sindicalista.

Governo declara “situação de alerta”

Ao final da tarde, os ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética declararam “situação de alerta” devido à greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, implementando medidas excecionais para garantir os abastecimentos.

Esta situação de alerta para o período compreendido entre esta terça-feira e até às 23h59 do dia 21 de abril, segundo uma nota do Governo enviada à Lusa, determina a “elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte das forças e serviços de segurança e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para operações de patrulhamento e escolta que permitam garantir a concretização das operações de abastecimento de combustíveis, bem como a respetiva segurança de pessoas e bens”.

A nota refere que o Governo também determina a “declaração de reconhecimento de crise energética, que acautele de imediato níveis mínimos nos postos de abastecimento, de forma a garantir o abastecimento de serviços essenciais, designadamente para forças e serviços de segurança, assim como emergência médica, proteção e socorro”.

