PCTP-MRPP aparece em primeiro lugar nos boletins de voto para as europeias, CDU em último

O PCTP-MRPP é o primeiro partido a figurar nos boletins de voto para as eleições europeias de 26 de maio e a CDU ficou no 17.º e último lugar, de acordo com o sorteio efetuado pelo Tribunal Constitucional.

Entre os 17 partidos e coligações concorrentes às eleições para o Parlamento Europeu, o PAN surge em terceiro, PS em quarto, o PSD em nono, o BE em décimo, o CDS-PP em 13.º lugar e a CDU em 17.º e último lugar.

É a seguinte a ordem dos boletins de voto das eleições para o Parlamento Europeu:

1 – Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

2 – Partido Democrático Republicano (PDR)

3 – PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA (PAN)

4 – Partido Socialista (PS)

5 – ALIANÇA-A

6 – Partido Nacional Renovador (PNR)

7 – Nós Cidadãos (NC)

8 – Partido Trabalhista Português (PTP)

9 – Partido Social Democrata (PPD/PSD)

10 – Bloco de Esquerda (BE)

11 – Iniciativa Liberal (IL)

12 – Movimento Alternativa Socialista (MAS)

13 – CDS – Partido Popular (CDS-PP)

14 – Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

15 – Coligação BASTA

16 – Livre (L)

17 – Coligação Democrática Unitária (CDU)

