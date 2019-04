“Última missa em Paris”, “Nossa Senhora das Lágrimas”. As capas dos jornais em todo o mundo

O incêndio que destruiu parcialmente a catedral de Notre-Dame, ícone do Cristianismo europeu, em Paris, marca as primeiras páginas dos jornais em todo o mundo. “Última missa em Paris“, lê-se na manchete do jornal russo Izvestia. “O coração em cinzas“, diz o La Croix. O Le Parisien mudou o nome da catedral para “Nossa Senhora das lágrimas“. No Reino Unido, o Daily Mail sublinha como “Nove séculos de história” foram “perdidos para o inferno profano“. Já o francês Liberátion fala do “Notre Drame” — o nosso drama. Veja, na fotogaleria, as principais capas dos jornais desta terça-feira em França, Portugal, na Europa e no resto do mundo.

