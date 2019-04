Acidente com autocarro turístico na Madeira causa vários mortos

Um autocarro de turismo saiu da estrada na zona de Caniço, abaixo da Quinta Splendida, caindo em cima de uma habitação e provocando vários mortos, conta Diário de Notícias da Madeira. Segundo o mesmo jornal local, o desastre ocorreu numa curva perto do entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira. O aparato do desastre levou à deslocação de várias ambulâncias e carros dos bombeiros.

Ainda não estão apurados os motivos da perda de controlo.

Entretanto, fonte nos bombeiros locais já confirmou à Lusa o acidente, ainda sem revelar qualquer indicação de mortos e feridos.

Em atualização

