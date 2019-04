Bolsonaro, Taylor Swift e Emilia Clarke: as 100 pessoas mais influentes segundo a Time

Jair Bolsonaro, Taylor Swift e Emilia Clarke. O trio improvável tem pouco em comum: um é o presidente do Brasil, eleito em outubro de 2018, a outra uma cantora norte-americana de sucessivos “hits” musicais e a terceira uma atriz britânica cuja carreira de sucesso deve-se à série “Guerra dos Tronos”, já na sua oitava e final temporada. Os três constam na lista das 100 pessoas mais influentes segundo a Time.

A lista anual foi divulgada esta quarta-feira e nela constam personalidades de diferentes áreas, distribuídas por cinco categorias — “Pioneiros”, “Artistas”, “Líderes”, “Ícones” e “Titãs”. Os nomes são selecionados pelos editores da Time, sendo que cada personalidade da lista é introduzida por uma outra figura notável, que escreve um pequeno perfil sobre a pessoa em questão.

O nome de Jair Bolsonaro integra a coluna dos “Líderes” e surge lado a lado com Donald Trump, presidente dos EUA, Jacinda Arden, primeira-ministra da Nova Zelândia e o Papa Francisco. Sobre Bolsonaro, Ian Bremmer, cientista político e colunista da Time, escreve que este é uma “personagem complexa”. Se por um lado representa a “quebra brusca” com uma década marcada pela corrupção de alto nível no Brasil, por outro, é dono de uma “masculinidade tóxica”, além de ser um descrito como um “homofóbico ultraconservador que pretende travar uma guerra cultural e, talvez, reverter o progresso do Brasil no combate às mudanças climáticas”.

Time pairs Hillary/Pelosi and Buffett/LeBron for Time 100: Time Magazine has released its 16th annual Time 100 list of the 100 most influential people in the world. This year features covers with everyone from Taylor Swift to House Speaker Pelosi. Time's… https://t.co/MAUJfLTFym pic.twitter.com/1HnesIyVZf — Patrick (@cahulaan) April 17, 2019

Taylor Swift, por sua vez, figura na lista dos “Ícones” e partilha palco com a ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama, o realizador SpikeLee e a cantora Lady Gaga, que este ano que venceu o óscar de Melhor Canção Original com o tema “Shalow” do filme “Assim nasce uma estrela”. Swift, de 29 anos, é introduzida pelo também músico Shawn Mendes que escreve que Swift “faz o trabalho de criar música para milhões de pessoas parecer fácil”, algo que se deve à sua habilidade “para ser o mais honesta e crua possível”.

Já a atriz Emilia Clarke consta na lista do artistas e, segundo a colega de profissão Emma Thompson, “tem a coragem de um pequeno leão”, a “resistência um pónei galês” e a “alma de um palhaço”. Ainda nesta coluna estão nomes como Dwayne Johnson, Brie Larson, Glenn Close e Ariana Grande.

A 16º edição da lista contém o nome de 48 mulheres, o que a publicação Vanity Fair garante ser um recorde. A lista completa, que não tem ordem definida, pode ser consultada aqui.

