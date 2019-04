Chefe do Pentágono recebeu discretamente o ministro da Defesa da Turquia

O chefe do Pentágono, Patrick Shanahan, recebeu esta terça-feira, discretamente, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, numa altura em que as relações entre Washington e Ancara estão muito tensas.

Os dois líderes reuniram-se como “parceiros estratégicos”, afirmou o Pentágono num breve comunicado divulgado após a reunião, que não fora anunciada à imprensa, ao contrário do que é habitual segundo a agência France-Presse.

Os dois responsáveis “concentraram o seu debate sobre os seus interesses, não sobre as respetivas posições, e sobre a importância da cooperação entre os Estados Unidos e a Turquia, tanto bilateralmente, como aliados da NATO”, acrescenta o comunicado, que não menciona as questões que têm causado mal-estar nas relações entre os dois países: a cooperação dos EUA com os curdos no norte da Síria e a decisão de Ancara em comprar o sistema antimíssil russo S-400.

A imprensa geralmente tem permissão para filmar o início das reuniões bilaterais do secretário da Defesa dos Estados Unidos, permitindo que os jornalistas façam uma ou duas perguntas aos participantes, mas a discrição observada esta terça-feira pareceu ter sido um esforço para evitar que os dois responsáveis fossem questionados sobre as atuais tensões, noticia a France-Presse.

Continuar a ler