E as 20 melhores músicas para ouvir no carro são…

Quem nunca cantarolou no carro? Ou se riu de ver a figura que fazia o condutor do carro do lado a interpretar com gana uma música? Se cantar no carro faz bem à saúde, como um estudo da Ford já veio provar, ouvir música no carro também contribui de maneira decisiva para proporcionar ao condutor uma agradável sensação de bem-estar. A conclusão é de um inquérito realizado no Reino Unido e conduzido pela Seat, que inclusivamente permitiu identificar quais as 20 músicas mais apreciadas por quem vai ao volante.

Bohemian Rhapsody, dos Queen, lidera a lista das músicas favoritas dos condutores. Ou seja, entre o universo de inquiridos (2.000 condutores com idades entre os 18 e os 84 anos), esta foi a canção mais frequentemente apontada como a ideal para descontrair e relaxar em viagem. Sensações que se explicam com a libertação de dopamina, uma das quatro hormonas (endorfina, serotonina e oxitocina) que concorrem para que nos sintamos felizes. E, de acordo com a pesquisa da Seat, 90% dos condutores admite que ouvir música no carro lhes dá uma sensação de felicidade.

O estudo revela ainda que 84% dos condutores ouvem sempre, ou com bastante regularidade, as suas músicas preferidas enquanto estão ao volante, sendo os géneros musicais mais apreciados o pop e rock.

Abaixo listamos as 20 melhores músicas para ouvir no carro, de acordo com os inquiridos neste estudo. Mesmo que não concorde com o ranking, saiba que há não uma, mas cinco explicações para esta playlist. O músico, produtor e compositor Pablo Cano explica que elas reúnem os ingredientes essenciais para a tal libertação de dopamina: ritmo, harmonia, estrutura, letra e refrão.

Top 20

