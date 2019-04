Ex-presidente do Peru disparou sobre si próprio quando estava a ser detido

O ex-presidente do Peru está internado em estado crítico depois de ter tentado o suicídio quando ia ser detido pela polícia, na sua casa em Lima, disparando sobre si próprio. Alan García, que governou entre 2006 e 2011, estava já proibido de sair do País desde novembro por suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de influências, no caso que envolve a construtora brasileira Odebrechet, a quem entregou a construção da linha de metro na cidade onde vive.

Segundo o El Pais, os agentes da Divisão de Investigação de Delito de Alta Complexidade deslocaram-se esta manhã de quarta-feira à residência do político, em Miraflores, para cumprir um mandado de detenção. Mas encontraram-no já ferido.

“A situação é muito crítica e grave”, disse a ministra da saúde peruana. Segundo um comunicado do governo citado pelo El Pais, o político deu entrada nas urgências do hospital Casimiro Ulloa de Lima, às 6h45 (12h45 em Lisboa), estando a ser operado desde as 7h10 ao cérebro (a bala entrou e saiu da cabeça).

O El Pais cita o jornal peruano El Comercio, a quem o advogado de García confirmou o sucedido.

Esta quarta-feira, a polícia deteve também Luis Nava, ex-secretário geral da Presidência e o ex-vice-presidente Miguel Atala.

A lawyer for Alan Garcia confirms the former Peruvian president shot himself before being detained by police amid allegations he received illegal payment from a Brazilian construction firm. More details @CBCNews: https://t.co/xCOjIRz7C5 — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 17, 2019

