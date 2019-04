Madonna acaba de lançar single com Maluma. Disco ‘Madame X’ sai em junho

Maddona, cantora, figura incontornável da música mundial — habitualmente tratada pelo cognome “rainha da pop” — e há mais de um ano presença regular em Portugal, acaba de lançar o primeiro single do seu próximo álbum, que deverá ter como título Madame X. O tema chama-se “Medellín”, conta com a participação do colombiano Maluma e pode ser ouvido aqui:

O próximo disco de Madonna — o seu 14º — já se encontra em pré-venda na Apple Music e deverá ser lançado a 14 de junho. A plataforma de streaming musical revelou o alinhamento do álbum, que incluirá uma versão do tema da portuguesa Blaya “Faz Gostoso” com a brasileira Anitta. Além da maior figura do atual funk brasileiro e de Maluma, com quem gravou dois temas (além deste primeiro single, também “Bitch I’m Loca”), Madonna terá no seu álbum conviados como Quavo (do grupo de rap Migos) e Swae Lee.

No dia 24 de abril, Madonna revelará o vídeo do tema em exclusivo num evento em Londres, que será transmitido pela MTV “em todo o mundo”. O programa chamar-se-á “MTV Presents: Madonna Live” e contará com a presença da cantora norte-americana mas também do DJ britânico Trevor Nelson. A informação é detalhada num comunicado enviado esta quarta-feira à comunicação social: “Este especial de meia hora será transmitido em direto na MTV, no dia 24 de abril, às 21h, em cerca de 180 países”.

A Rainha do Pop vai juntar-se ao DJ Britânico Trevor Nelson e a centenas de fãs em Londres para uma conversa sem filtros sobre as influências que estiveram por detrás deste novo álbum, o que a inspirou e o que, ao longo da sua carreira transcendente, a tem marcado a nível criativo, e muito mais. O artista latino mundialmente reconhecido Maluma, que colaborou com a artista no single “Medellín”, vai juntar-se a esta grande celebração a partir de Miami”, lê-se ainda no e-mail.

Durante o evento em Londres, Madonna irá responder “às perguntas de fãs” na companhia do apresentador da MTV Sway Calloway.

