Pele saudável em qualquer situação

Cuida bem da sua pele? Lava-a todos os dias? Protege-a do sol? Hidrata-a? Apostamos que está a acenar com a cabeça enquanto lê. Mas quando vai de fim de semana com as amigas, de férias a dois ou só até ao ginásio antes de ir para o trabalho ou ao final do dia, continua a cuidar dela fora de casa? Provavelmente não. Porque não apetece andar com a mala pesada de cosméticos, certo? Mas sabe o que é que não tira férias nem faz pausas durante o dia? A sua pele.

Porque deve cuidar da sua pele após o ginásio?

Muitas mulheres fazem exercício maquilhadas – nem que seja apenas base, corretor e máscara –, mas suor, bactérias, sujidade, óleo e restos de maquilhagem são um cocktail perfeito para desregular o pH e entupir os poros. Se não se maquilha, não pense que este erro não se aplica a si. Se cuida da sua pele em casa, segue para o ginásio antes do trabalho e não repete esse cuidado no fim, já estragou tudo o que fez quando se levantou da cama. O suor acumulado na pele pode criar irritações, vermelhidões, surtos de acne e poros obstruídos.

Sem corantes, álcool ou conservantes Criada num ambiente completamente free-from, a Simple é uma marca de cuidados do rosto, cujos produtos são livres de perfumes e corantes artificias, conservantes agressivos, sabão e aromatizantes. Os ingredientes utilizados são apenas os saudáveis para a pele e que respeitam o seu equilíbrio natural. Assim, os produtos Simple são indicados para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis.

E mesmo ao final do dia, quando vai fazer uma aula ao ginásio para descomprimir, não saia do balneário sem fazer limpeza e hidratação. A nossa pele também tem um relógio biológico, que regula o comportamento das células para que a pele saiba que tem de atuar na proteção durante o dia e na regeneração durante a noite. Mas esta proteção também está relacionada com as nossas rotinas. Entre as 17h e as 21h, os níveis de poluição aumentam com o fluxo de pessoas a sair dos empregos, pelo que a pele também fica mais vulnerável aos danos provocados pelos radicais livres. Depois do ginásio, deve sempre aplicar um hidratante antes de se fazer à estrada para casa.

Os produtos essenciais para levar na mala

Todas precisamos de férias para descansar e recuperar energias — menos a nossa pele. Ela precisa de cuidados diários onde quer que esteja e onde quer que vá. E pode tratar da pele sem ter de andar com a mala cheia de frascos grandes nem ter de jogar tetris para os conseguir encaixar todos nas suas malas, quer de viagem, quer do ginásio. Integre na sua vida diária produtos pequenos e flexíveis para manter a sua rotina de cuidados de pele. A gama de produtos diários Simple tem soluções práticas e em formato mini com tampa para levar consigo para todo o lado.

E não precisa de muitas coisas para ter uma pele saudável. Simple tem quatro produtos que pode levar consigo para todo o lado:

1. Um gel de limpeza hidratante mini que limpa em profundidade e nutre a pele. Aplique nas mãos e espalhe até ficar espuma. De seguida, massaje na pele molhada e enxague com água.

2. Um desmaquilhante de olhos mini para limpar sem esfregar. Aplique algumas gotas num disco de algodão e limpe suavemente, começando no canto interior e deslizando até ao canto exterior do olho. Não necessita de enxaguar no fim.

3. Uma água micelar facial mini para remover os restos de maquilhagem e desentupir os poros. Aplique num disco de algodão e passe em volta do rosto sem esfregar a pele. Também não precisa de enxaguar.

4) Para hidratar depois da limpeza, leve sempre na mala o creme facial hidratante suave que hidrata a pele enquanto a protege com FPS15.

Embalagens pequenas, práticas e amigas do ambiente

Estes novos produtos Simple que limpam e hidratam a pele não contêm perfumes, corantes ou ingredientes químicos agressivos, que possam prejudicar a pele, nem derivados de animais. E as suas embalagens são feitas com menos 62% de plástico, num formato flexível e leve, com a quantidade perfeita para levar sempre consigo – 50ml – e ainda tampa para usar, fechar e guardar para o dia seguinte. Desta forma, também não corre o risco de entornar na mala ou estragar o produto por o deixar aberto.

Há muitas vantagens em optar por estes produtos mini quando vai de férias ou para levar consigo na mala do ginásio. Destacamos algumas:

– Menos desperdício porque vai gastar os seus produtos até ao fim;

– Malas mais leves e menos danos à sua coluna;

– Nas malas e aos tombos entre as viagens diárias, os produtos vão estragar-se mais rapidamente. Estas embalagens mini para usar fora de casa são flexíveis e práticas;

– Os cosméticos querem ambientes secos e temperaturas controladas. Deixe os seus produtos de tamanho e durabilidade grande onde eles estão bem – em casa; – Nos transportes ao sol ou no calor do balneário, estas embalagens mini são práticas, funcionais e seguras.

