Porsche 911 Speedster. Derradeiro 991 em Maio

A geração 991 sai de cena em grande estilo, com a Porsche a mostrar em Nova Iorque que, afinal, eram verdadeiros os rumores que davam conta de que a marca de Estugarda estaria (mesmo) a preparar uma versão Speedster do 911. Embora o construtor alemão tenha já apresentado a geração 992 do mítico desportivo, estando inclusivamente a aceitar encomendas quer para o coupé quer para o cabriolet, a verdade é que o 991 terá direito a uma última variante: o 911 Speedster.

A marca de Estugarda mostrou em Nova Iorque o primeiro exemplar deste modelo, cuja produção estará limitada a 1948 unidades, com este número a evocar o ano de surgimento do primeiro Porsche (o 356, com base no Carocha). Contudo, os convidados que puderam ver ao vivo e a cores o novo Speedster ainda vão ter de esperar mais um pouco, se quiserem sinalizar o seu interesse na aquisição, pois o período de encomendas – ao contrário do que é habitual – só se inicia a 7 de Maio. E, depois de efectuar a reserva, vão ter de continuar a aguardar pois as primeiras entregas não deverão ocorrer antes do final do ano.

Esteticamente, o Speedster pouco surpreende, respeitando grande parte das orientações dos dois protótipos que o anteciparam. Sobretudo, se tivermos presente o concept apresentado no Salão de Paris do ano passado – até a combinação de cores é a mesma… Excepção feita para alguns detalhes, caso das jantes e dos retrovisores exteriores, poucas são as alterações no exterior. Já no interior, as alterações introduzidas passam pela adopção de alguns elementos que habitualmente se encontram na gama Carrera.

Mecanicamente, o Speedster recorre ao mesmo 4,0 litros atmosférico que impulsiona o GT3 e o GT3 RS, com o seis cilindros a surgir aqui com uma potência intermédia: 509 cv, 469 Nm de binário, sendo capaz de girar a 9.000 rpm. Recorde-se que este mesmo bloco anuncia 500 cv no GT3 e 521 cv no GT3 RS. Segunda a marca, a unidade motriz herda algumas das soluções da versão de competição. Exemplo disso é o facto de ter uma válvula de admissão por cada cilindro, expediente técnico a que a Porsche recorre no GT3 R, com vista a diminuir o tempo de resposta do motor ao acelerador face ao GT3 e ao GT3 RS. No 911 Speedster, o motor boxer está acoplado, exclusivamente, à transmissão manual de seis velocidades GT Sport.

Herdando o chassi do GT3, o 911 Speedster pesa apenas 1.465 kg, para o que contribui grandemente o facto de alguns painéis da carroçaria serem em fibra de carbono. Em termos de prestações, anuncia 0-100 km/h em 3,9 segundos e uma velocidade máxima de 309 km/h. Ou seja, perde para o 911 GT3 com caixa manual (0-100 km/h em 3,9 segundos e 320 km/h de velocidade máxima). O RS, que está associado exclusivamente à caixa de dupla embraiagem PDK, atinge os 100 km/h em 3,2 segundos e encontra nos 312 km/h a velocidade máxima.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler