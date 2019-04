Portugueses consomem 14 milhões de litros de gasóleo por dia

Apesar dos alertas do ministro do Ambiente e da Transição Energética com o fim anunciado dos carros a gasóleo, ou pelo menos da sua viabilidade económica, as vendas do diesel continuam a crescer no mercado nacional. Dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) referidos num relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre a fiscalidade dos combustíveis, indicam que a procura por gasóleo rodoviário ultrapassou os cinco mil milhões de litros no final do ano, continuando a ganhar quota de mercado à gasolina.

Segundo estes dados, os portugueses do continente consomem cerca de 14 milhões de litros de gasóleo rodoviário por dia, o que representa 80% da procura de combustíveis rodoviários.

