Uber Eats adiciona Apple Pay como opção para pagamento em 20 mercados, incluindo Portugal

A partir desta quarta-feira, os clientes de 20 mercados da Uber Eats, incluindo Portugal, vão poder utilizar o Apple Pay para fazer pagamentos na plataforma de entrega de comida ao domicílio. Segundo o comunicado da Uber, tudo foi feito com o objetivo de tornar possível “efetuar o pagamento com maior rapidez, conveniência e segurança” e a opção será disponibilizada gradualmente, estando disponível em todos os utilizadores até ao final do mês de abril.

O Apple Pay é um serviço de pagamento disponibilizado nos iPhone, iPad, Apple Watch e computadores Mac e funciona tanto em lojas físicas como em sites e apps que permitam a sua utilização. No caso das lojas físicas, o cliente apenas precisa de aproximar o aparelho de um dispositivo num terminal de pagamento que tenha o símbolo do serviço. Já no caso das aplicações, basta um toque ou identificação facial para autorizar o pagamento de um produto ou serviço.

“Os utilizadores que confiam no Apple Pay desde que combinámos forças em 2014 já sabem que pagar in-app com o Apple Pay é tão simples quanto um olhar através do Face ID ou um toque via Touch ID do iPhone. Não é necessário preencher manualmente formulários de conta ou introduzir informações de cobrança“, refere a nota enviada pela Uber. No caso dos serviços de transporte da empresa, os utilizadores que têm Apple Pay precisam apenas de selecionar o método de pagamento e introduzir a sua impressão digital ou a password, não sendo necessário introduzir qualquer outra informação.

A segurança e privacidade estão no centro do Apple Pay. Quando é utilizado um cartão de crédito ou débito no Apple Pay, os números dos cartões não são armazenados no dispositivo nem nos servidores da Apple. Em vez disso, um número de conta de dispositivo exclusivo é atribuído, encriptado e armazenado de forma segura no Secure Element do dispositivo. Cada transação é autorizada com um código de segurança dinâmico e único”, informou ainda a nota enviada.

Em Portugal, o Crédito Agrícola é o único banco que anunciou disponibilizar em breve o serviço Apple Pay, ainda que ainda não haja informação sobre quando é que este serviço vai estar disponível. O método de pagamento está associado, contudo, a outros bancos estrangeiros.

O Apple Pay vai estar disponível na Uber Eats nos seguintes países: Bélgica, Canadá, França, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Holanda, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.

