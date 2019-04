A eurodeputada Maria João Rodrigues foi sancionada por assédio moral. A SIC Notícias escreve que a decisão foi tomada pelo Parlamento Europeu e anunciada esta quinta-feira de manhã em Estrasburgo, mas Maria João Rodrigues pode ainda recorrer.

A eurodeputada terá sido alvo de uma queixa de assédio moral, feita em janeiro, por uma assistente parlamentar de Maria João Rodrigues. Este foi o motivo pelo qual ficou de fora da lista do PS às europeias deste ano. À época da denúncia, a eurodeputada afirmou esperar com “tranquilidade” a conclusão das investigações sobre o caso.

Fontes anónimas contaram que a atmosfera no gabinete de Maria João Rodrigues era de “medo e humilhação permanentes”, porque a eurodeputada tinha “acessos de fúria constantes e injustificados, pressões e ameaças de represálias”.

A eurodeputada nega a responsabilidade no caso e considera as informações “incorretas, distorcidas e caluniosas”. Esta é também a opinião dos 5 colaboradores de Maria João Rodrigues. “Jamais nos sentimos a trabalhar num ambiente de medo, humilhação permanente ou de ameaça de represálias como foi noticiado. Jamais aceitaríamos tal situação”, dizem os assessores. Acrescentando ainda que “trabalham várias horas”, mas por “escolha pessoal” e que Maria João Rodrigues “é das eurodeputadas que mais se dedica ao seu trabalho”.

Do lado da defesa, a eurodeputada diz lamentar que a funcionária que apresentou queixa “nunca tenha explicado divergências de entendimento numa conversa franca, como é próprio de uma equipa”. Maria João Rodrigues disse ter contacto com a assistente fora do horário de trabalho, mas garantiu também que as relações profissionais que tem são “baseadas no respeito e confiança mútuos”.

