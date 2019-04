Acusações de racismo, vigarice e de gravidez “falsa”: como Meghan Markle tem sido vítima das redes sociais

Já passou quase um ano desde que Harry e Meghan se casaram. Foi a 19 de maio que o príncipe meteu a aliança no dedo da atriz, no Castelo de Windsor. E a partir daí a duquesa de Sussex não deixou de ser alvo de vários insultos. Tal como conta a Sky News, Meghan tem recebido duras críticas, principalmente via redes sociais, que vão desde ataques racistas até à acusação de que a gravidez é falsa.

É atrás dos ecrãs que se conspira contra o mais recente membro da família real britânica, se mandam mensagens abusivas e se partilham teorias da conspiração. E a parte mais estranha, da investigação que Sky News enviou à Storyful, é que esta comunidade de contas tem muitos membros que se dizem fãs da família de Isabel II. Estas contas usam muitas vezes as mesmas hashtags para criticar Meghan: #duchessofdeception, #duchessofdeceit, #charlatanduchess, #difficultduchess, #duchessofexcess, ou #moonbump.

INSTAGRAM

A criação de uma conta no Instagram pelo casal no início deste mês com o nome SussexRoyal, não livrou Harry e Meghan dos “ataques”. A conta possui fotos profissionais e já tem 4 milhões de seguidores, mas nem todos estão do lado do jovem casal.

Mas os detratores dos duques de Sussex não se ficam por aí. Há uma conta com mais de 14 mil seguidores serve para publicar quase única e exclusivamente críticas a Meghan, seja pelos seus hábitos de consumo, seja para dizer que a sua gravidez é “falsa”.

FACEBOOK

O Facebook é outra das redes sociais usadas para apontar o dedo à duquesa, incluindo as páginas Maggot Markle ou Meghan Markle the Farce. Não é raro apareceram comentários racistas, ou que a acusam de ser “falsa” ou “vigarista”. Numa das páginas, foi feita uma montagem para parecer que a duquesa estava a fumar um charro e noutra foi escrito um comentário que dizia: “Meghan Markle, a duquesa charlatã que enganou a família real”.

TWITTER

Existe um grupo de 20 contas Twitter que usam frequentemente termos como “Maggot Markle” (Larva Markle) ou “Megxit” (referência ao Brexit). As publicações costumam incluir muitas hashtags a criticar a duquesa e conseguem obter centenas de “gostos”. Na lista dos hashtags mais populares estão chavões como: #theroyalhouse, #royalbaby, #duchessofdeceit ou #duchessofdeception.

4Chan & 8Chan

Foram encontradas mensagens nestas plataformas a orquestrar ataques à duquesa. Estes dois sites são uma espécie de Twitter, mas permitem que os utilizadores façam publicações anónimas sem possuir uma conta, lavando as mãos de qualquer responsabilidade. Para além disso, os utilizadores fazem posts por tópicos que desaparecem sem deixar rasto passado um certo período de tempo. Esta ferramenta é usada por um grande número de pessoas de extrema-direita e já foi palco para vários comentários racistas.

