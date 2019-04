Baleia morta de 8 metros dá à costa em Sines

Uma baleia morta deu à costa, esta quinta-feira de manhã, na praia do Burrinho, em Sines, na Costa Alentejana. Segundo a TVI, tudo indica que seja uma baleia jovem, com 7 a 8 metros. Por enquanto, a carcaça do animal continua a ser arrastada pela maré, devido à rebentação das ondas.

A polícia marítima já teve conhecimento da situação e já identificou o animal, mas não tem condições para o retirar. A retirada da baleia vai ser feita, afirma o capitão Sá Coutinho, num esforço conjunto entre Câmara Municipal de Sines e a Capitania do Porto de Sines. A operação pode ocorrer a qualquer momento, durante a tarde de quinta-feira ou só na sexta-feira, durante períodos de maré baixa. A baleia está numa zona de difícil acesso, junto a muitas rochas, por isso é também preciso esperar para avaliar a situação e ver se o corpo do animal chega mais perto de terra. Para retirar uma baleia deste tamanho do mar, é preciso uma retroescavadeira e/ou uma grua, para que o animal seja depois levado num camião.

Continuar a ler