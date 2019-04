Caniço. O enclave alemão que foi palco da tragédia

Por aqui é fácil cruzar-se com um Klenk’s Cafe, em plena Estrada Ponte de Oliveira, cenário do despiste do autocarro de turismo que provocou 29 mortos alemães. Ou ainda encontrar à venda o prédio da antiga Cervejaria Alemã, consultar ofertas de alojamento onde o acesso a 30 canais alemães por cabo é especialmente valorizado, e também recordar o acidente que envolveu um mergulhador, alemão, em setembro de 2017, no complexo balnear do Galomar.

As referências não enganam. Todas elas estão alinhadas com este enclave de expatriados germânicos no Caniço-de-Baixo, em Santa Cruz, na ilha da Madeira, um postal repleto de vilas modernas e complexos hoteleiros sobre a malograda falésia, entre vegetação luxuriante e águas cristalinas, onde se conta o Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, o hotel onde estavam alojadas as vítimas do acidente.

A área encontra-se povoada de villas, bungalows e apartamentos, usados para férias ou para habitação permanente de cidadãos desta nacionalidade, que se terá começado a fixar por aqui nos anos 60 do século passado, quando um alemão ergueu um hotel na zona, o Galo Resort Hotel Galomar, começando assim a atrair mais turistas.

Um dos motivos de interesse vai para a chamada Promenade do Caniço, ou Promenade dos Reis Magos, um passeio à beira-mar que convida às caminhadas perto de uma das zonas hoteleiras mais conceituadas da Madeira e palco das estivais Noites na Promenade do Caniço, uma semana de festa com a participação de várias bandas e grupos folclóricos.

A Reserva Natural do Garajau, uma reserva marinha que se estende a partir da linha da maré alta a uma profundidade de 50 metros, é outra das atrações desta freguesia no leste da ilha, com uma área de 12 km² de área e 23 368 habitantes, um dos dez primeiros lugares criados e povoados fora do Funchal e de Machico. Na ponta do Garajau encontra-se a estátua do Coração de Jesus (uma miniatura do Cristo Rei). A área é procurada pelo mergulho e pelas vistas fantásticas que oferece para a baía do Funchal, a escassos 9 quilómetros de distância.

