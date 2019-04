As imagens em Caniço, Santa Cruz, na Madeira, mostram o estado em que acabou o autocarro que transportava 57 pessoas depois de cair em cima de uma habitação. O cenário é composto pelas as operações de socorro e por toda a operação de socorro que montou no local.

O acidente provocou pelo menos 29 mortos, de nacionalidade alemã, e 27 feridos.

