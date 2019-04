Rapaz português morre em Espanha ao ser atingido por disparo acidental

Um rapaz português de 12 anos morreu na noite desta quarta-feira em Coín, na província de Málaga, em Espanha, depois de ser atingido no peito com uma bala de um disparo acidental, avança o Diario Sur.

A criança estaria a brincar com irmão mais novo, de oito anos, com uma espingarda, quando um acidente aconteceu. O rapaz estava com os pais, numa vivenda em Coín — onde a família se encontrava de férias de Páscoa, na casa de uns familiares.

As equipas de emergência médica foram chamadas para o local e ainda tentaram reanimar a vítima. O óbito acabou por ser declarado no local.

As autoridades investigaram o acidente.

Continuar a ler