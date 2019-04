Primeira molécula de sempre formada no universo detetada pela primeira vez no espaço

O mais antigo tipo de molécula foi detetado pela primeira vez de sempre no espaço, revelou esta quarta-feira a equipa de cientistas responsável pelo estudo. A molécula HeH+ surgiu milhares de anos após o Big Bang e trata-se assim da primeira molécula de sempre a ser formada, no inicio do universo.

A molécula, com carga positiva e conhecida como hidro-hélio, terá tido um papel determinante no começo do universo. O hidro-hélio surgiu numa temperatura de 3,700 graus Celsius, já num período de arrefecimento após o Big Bang, quando um átomo de hélio se juntou a um protão. Esta união é vista como a ligação molecular inaugural e primeiro composto químico de sempre. Há mais de um século que cientistas produzem e estudam esta molécula em laboratório. Contudo, nunca a HeH+ tinha sido observada ao natural no nosso mundo.

Os peritos afirmam que detetaram a molécula numa pequena nébula com 600 anos e a três mil anos luz da Terra, na constelação de Cygnus. Apesar de esta molécula ter sido formada sob condições diferentes face às do início do universo, a equipa afirma que a sua existência comprova o início da química no nosso universo. “Apesar de, hoje, a HeH+ não ter muita importância na Terra, a química do universo começou com este ião”, lê-se no estudo. “A descoberta traz a esta longa investigação de décadas um final feliz”, referiram os cientistas.

Os dados foram recolhidos na missão SOFIA, em 2016. O projeto, levado a cabo pela Nasa e pelo Centro Aeroespacial da Alemanha, usou um Boeing 747SP modificado para voar a cerca de 13,700 metros de altura, na atmosfera da Terra. A nave levava um telescópio de 2,7 metros de comprimento, que ofereceu imagens de resolução elevada. A equipa responsável pela investigação revelou que fez a descoberta ao analisar uma nébula, conhecida por NGC 7027, e que está a perder as camadas de gás da sua anã branca. A boa qualidade das imagens permitiu distinguir a luz do hidro-hélio de outras moléculas semelhantes existentes na nébula.

O Dr. Jérôme Loreau, perito em hidro-hélio pela Université Libre de Bruxelle, não participou no estudo mas considerou a descoberta entusiasmante. “O hidro-hélio é a primeira molécula de sempre formada no universo, cerca de 380.000 anos depois do Big Bang”, disse. Acrescentou ainda que as moléculas surgidas neste período, enquanto o universo arrefecia, levaram à formação de estrelas e galáxias. “É muito entusiasmante observar finalmente um dos pilares do universo molecular”, afirmou o perito.

