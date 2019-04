Revista ‘Fortune’ coloca Horta-Osório entre os 50 grandes líderes mundiais

Há um português na lista dos 50 grandes líderes mundiais para a revista Fortune: António Horta-Osório. A lista da revista norte-americana destaca personalidades que, a nível mundial, “estão a transformar o mundo e a inspirar outros a fazerem o mesmo” e é composta por figuras das finanças, da política, das artes e, até, do desporto. O presidente-executivo da Lloyds surge na 41ª posição.

Uma das características que a Fortune decidiu destacar para justificar a escolha do empresário português foi o facto de ter assumido publicamente as dificuldades por que passou na luta contra um esgotamento. Segundo a publicação, esta atitude, que descrevem também como um sinal dos tempos, “ajudou a pôr fim a um estigma numa área [a financeira] que é conhecida por levar as pessoas a atingirem o limite”.

A revista destaca ainda a coragem subjacente a esta tomada de posição pública. “Ele não sabia o que iria acontecer depois de assumir isso”, sublinha o texto da Fortune.

O gestor português, que faz parte desta lista pela primeira vez, está à frenta do Lloyds desde 2011. Antes, passou pela liderança do Abbey, do grupo Santander, assim como pela presidência executiva do banco Santander Totta.

No primeiro lugar da lista surgem Bill e Melissa Gates. Não pela sua fortuna mas pelo destino que lhe deram. Ou melhor: por parte desse património ter sido direcionado para projetos sociais da Fundação Gates, criada por ambos. O segundo lugar é ocupado pela primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, pela atitude que adotou na sequência dos ataques a mesquitas no país, na cidade de Christchurch, no mês de março.

