Audi SQ2 é um pequeno SUV com muito músculo

Os desportivos não se medem aos palmos e os SUV com mais carácter também não. Com o SQ2, a Audi decidiu pegar no mais pequeno dos seus SUV e apimentá-lo, instalando à frente o motor 2.0 TFSI de 300 cv, idêntico ao montado no Golf GTI R e no Cupra Ateca. Com este nível de potência, especialmente num veículo tão leve e de dimensões tão compactas, era de esperar que as emoções, em termos de velocidade máxima e capacidade de aceleração, estivessem à altura, como o provam os 250 km/h e a possibilidade de atingir 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Com molas e amortecedores mais duros, além de barras estabilizadoras mais grossas, para melhorar a eficácia em curva e evitar as transferências de massas que provocam inclinações excessivas, o SQ2 monta ainda jantes com 18 ou 19 polegadas e uma altura ao solo com menos 2 cm. Para melhorar o comportamento, especialmente quando o piso se apresenta escorregadio, o desportivo da família Q2 conta com um sistema de tracção integral – que pode deslocar para o eixo posterior entre 0% e 100% da potência, consoante as necessidades –, associado a uma caixa S-Tronic, com sete velocidades e dupla embraiagem.

Com um aspecto mais desportivo, para o que contribuem os faróis LED, o SQ2 anuncia um consumo médio de 7,2 litros/100 km, a que correspondem emissões de 163 gramas de CO 2 por quilómetro. O novo desportivo da gama Q2 já está disponível entre nós, por valores que começam nos 59.410€.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler