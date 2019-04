Ciclista é vítima de karma instantâneo

Se bem que os ciclistas sejam vítimas em muitos acidentes envolvendo automóveis e bicicletas, nem sempre os condutores destas últimas revelam o comportamento ideal face aos restantes indivíduos com quem partilham as vias públicas, sendo conhecidos os abusos cometidos contra peões, em cima dos passeios e até nas passadeiras.

Este ciclista, que registou tudo em vídeo, provavelmente para lhe servir de defesa em caso de acidente, acabou por gravar um episódio que não abona muito em seu favor. Tudo começa em Inglaterra, num via reservada a ciclistas e a autocarros. O ciclista circula na sua BTT e numa zona em que a faixa é mais estreita, tem necessidade de ultrapassar uma bicicleta que circulava em ritmo mais lento. No processo, invade a faixa de rodagem do lado, reservada a todos os veículos, sem contudo se preocupar em certificar-se se ia atravessar-se à frente de algum deles. E foi aqui que começaram os problemas.

O veículo que foi surpreendido pela invasão da sua faixa de rodagem pela BTT e que apitou para lhe chamar à atenção, em vez de receber um pedido de desculpa do ciclista, mais que não seja em forma de gesto, mereceu efectivamente um gesto, mas outro. Acompanhado de um sonoro “fu** off”. Mas foi aí que o karma entrou e em força. Acto seguinte, o ciclista desequilibrou-se ao tocar com as rodas no lancil, estatelando-se ao comprido no passeio. Além do orgulho, nada mais parece ter resultado ferido na queda.

