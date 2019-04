Jovem jornalista morta na Irlanda do Norte em “incidente terrorista”

Uma jornalista de 29 anos morreu na noite de quinta-feira na sequência de um tiroteio em Londonderry, na Irlanda do Norte, que está a ser investigado pela polícia como um “incidente terrorismo”.

Chamava-se Lyra McKee, era editora no site Mediagazer e tinha 29 anos. A jornalista de investigação foi atingida a tiro durante um motim no bairro de Creggan. Momentos antes da morte, Mckee partilhou uma foto na rede social Twitter uma imagem dos confrontos. “Derry esta noite. Loucura completa”, escreveu.

A journalist has been killed covering riots in Derry. Her name was Lyra McKee. She was 29. She recently signed a two-book deal with Faber, who called her a "rising star of investigative journalism". This is her last tweet, sent from the scene of the unrest. pic.twitter.com/0gk1Fa7Du0

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) April 19, 2019