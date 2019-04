Lutadora brasileira defende-se de homem que se masturbou em frente dela

“Quando olhei melhor para ele, estava do jeito que estava, de calças para baixo, em pé, com pessoas a passar”, contou à Folha de São Paulo Joyce Vieira, lutadora de artes marciais mistas (MMA).

A mulher de 27 anos estava a fazer uma sessão de fotografias numa praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com uma amiga, quando foi confrontada com este abuso de um homem, que estava a masturbar-se. Ao ver que as duas mulheres o tinham visto, continuou. Em resposta, a lutadora bateu no homem e as imagens estão a ser partilhadas nas redes sociais.

“Fiquei com receio de lhe bater demasiado”, desabafou ainda a lutadora. Mesmo assim, ao ver o homem “visivelmente ereto e a gemer”, Joyce Vieira perdeu a calma e, pela primeira vez, utilizou os conhecimentos de MMA para castigar o homem. Antes deste momento, o homem terá disse: “Não gostou? Vem cá”, o que terá espoletado a defesa da lutadora.

O homem ainda tentou defender-se com um murro, mas com pontapés que deixaram a lutadora com as pernas com nódoas negras, não teve hipótese. A Polícia Militar já prendeu um suspeito, Josinei Ferreira, também de 27 anos, que alega que a lutadora confundiu a situação e que estaria a urinar.

Continuar a ler