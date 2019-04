Pais da casa dos horrores prestes a conhecer sentença. Filhos vão poder testemunhar

Os pais que acorrentaram os 13 filhos na própria casa, nos EUA, conhecem esta sexta-feira a sua sentença. Louise e David Turpin estão acusados de 14 crimes cada um e arriscam-se a passar o resto das suas vidas na prisão.

O casal já se encontra na sala de audiências do tribunal de Riverside, no estado norte-americano da Califórnia. Ambos têm estado a conversar com os seus advogados — Louise vai-se rindo enquanto David mantém um ar mais sereno — e a assinar alguns documentos.

The Turpin courtroom is full. pic.twitter.com/Q05NXXqSB8 — Ryan Hagen (@rmhagen) April 19, 2019

Vários meios de comunicação social norte-americanos e jornalistas que se encontram no local estão a avançar com a informação de que os filhos adultos do casal poderão prestar o seu testemunho em tribunal. O juiz responsável pelo caso proibiu os jornalistas presentes na sala de audiências de fotografar as vítimas. O tribunal de Riverside, através do Twitter, anunciou há minutos que a sessão deverá começar brevemente.

The sentencing hearing for David and Louise Turpin should begin shortly. #Turpin — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) April 19, 2019

Os advogados de David e Louise e o procurador Kevin Beecham já se encontram na sala de audiências. Também uma das irmãs de Louise Turpin, Elizabeth Flores, está presente.

Não quero saber quantos anos eles apanham. Merecem o que apanharem. Quero é justiça para os meus sobrinhos e sobrinhas“, disse aos jornalistas.

Flores foi quem escreveu o livro “Sisters of Secrets“, onde denuncia os anos de abuso que as três irmãs sofreram, por parte do avô, e as suspeitas em relação ao casal Turpin que foi acumulando ao longo dos anos.

Embora o casal tenha defendido sempre a sua inocência e a mulher tenha chegado a alegar ter sido diagnosticada com transtorno de personalidade, Louise e David Turpin acabaram por confessar os crimes numa sessão em tribunal, no final de fevereiro. O casal assumiu a culpa, mudando o rumo do caso: o julgamento que estava marcado para 3 de setembro e no qual alguns dos filhos iam prestar declarações foi cancelado — medida prevista na justiça norte-americana e que permite aos arguidos confessarem os crimes, evitando desta forma um julgamento.

Assim, já considerados culpados, é quase certo que o tribunal opte por uma pena indefinida de 25 anos a prisão perpétua. Na prática, este tipo de pena significa que ambos terão de cumprir, no mínimo, 25 anos de prisão e só nessa altura poderão pedir liberdade condicional — um pedido que poderá sempre ser negado até ao final das suas vidas, cumprindo-se a prisão perpétua.

O caso foi descoberto no início do ano de 2018 quando a filha de 17 anos, Jordan Turpin, salvou os outros 12 irmãos. Na madrugada de 14 de janeiro, a jovem conseguiu fugir e alcançar um telemóvel que encontrou em casa, através do qual ligou para a polícia.

Quando a polícia chegou à casa, este foi o cenário que encontrou: “Várias crianças acorrentadas às suas camas com correntes e cadeados, na escuridão e num ambiente com cheiros nauseabundos“, lia-se no comunicado emitido no dia seguinte. Todos os filhos, à exceção da menina mais nova, de 2 anos, estavam subnutridos. A vítima de 29 anos pesava 37 quilos. Uma das crianças de 12 anos tinha o peso de uma de 7.

*Em atualização

Continuar a ler